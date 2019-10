Al Teatro AncheCinema di Bari in scena '1969 i beatles nella leggenda'

Venerdì 8 novembre 2019 alle ore 21:00, nella cornice dell’Anche Cinema di Bari, andrà in scena “1969: i Beatles nella leggenda”, firmato dal progetto The Wonders, in cui musica dal vivo e divulgazione storico culturale si fondono in uno spettacolo unico.



L’album Abbey Road e il celebre Rooftop Concert verranno proposti interamente dal vivo e conditi da curiosità e aneddoti degli ultimi momenti vissuti dai Fab Four nel noto studio di registrazione londinese raccontati dalla voce narrante di Davide Ceddìa. Per l’occasione l’ensemble dei Wonders sarà integrato dal quartetto d’archi diretto da Michele De Luisi e da pianoforte e synth a cura di Fabio Prota.



Biglietti

Intero (botteghino Anche Cinema): 15€ + prevendita 1€

Intero (Box Office La Feltrinelli): 15€ + prevendita 1,50€

Ridotto (Box Office La Feltrinelli con Carta La Feltrinelli): 13,50€ + 1,50€

Disponibili online su Vivaticket



Abbonamento intera rassegna (8 spettacoli): 99€

qui il link degli eventi della rassegna Anche Récital

https://www.facebook.com/events/3110167258998468/