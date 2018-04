19th hour in music: Angela Esmeralda e Sebastiano Lillo

La rassegna 18th Hour in Music modifica il nome in "19th Hour in Music", adeguandosi ai nuovi orari primaverili (ore 19.00 set unico).

Dopo il viaggio nel mondo della Bossa Nova e dei suoi autori più prestigiosi, restiamo nello stesso continente, ma un pò più a nord: è la volta del Blues!!



ANGELA ESMERALDA: voce e chitarra

SEBASTIANO LILLO: chitarra, foot stomp e voce

Il progetto nasce in duo nel 2013 e si fa strada partendo da grandi palchi come il Pistoia Blues e l’ International Blues Challenge a Memphis. Due album all’ attivo: Deltasoul (2014) carico di idee e nato dalla necessità di esprimere tutto il proprio vasto e differente percorso. RAW(2016) una visione senza filtri del viaggio pieno di km fatti insieme. Un duo acustico pieno, che porta con sè storie e sfumature di altre epoche e stili attraverso l' autenticità del proprio



Al termine del concerto, come sempre, vi sarà una piccola degustazione con prodotti locali e vini offerti dalla "Cantina Sociale Gentile" di Cassano delle Murge.



Siamo una scuola di musica e non abbiamo sponsor per questa rassegna; pertanto l'unica possibilità di proporre i concerti è di coprire - almeno - le spese vive di organizzazione (noleggio pianoforte, cachet artisti, SIAE, degustazioni, spese promo ecc.).

Vi suggeriremo, quindi, una quota di complicità, da versare all'ingresso.



I posti disponibili sono pochissimi (la sala contiene al max 50 persone), vi consigliamo di prenotare al più presto:



3477345073 - Alessandro

080.2466424 - Lun/Ven dalle 16 alle 20



Il Piccolo Conservatorio è in Via Trieste, 104 a Cassano delle Murge (BA). Vi aspettiamo! :-)



www.facebook.com/deltasoul