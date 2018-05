2^ edizione convegno "L'etica è laica"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

COMUNICATO STAMPA Circolo UAAR di Bari - 2° Convegno su L'ETICA È LAICA Il Circolo UAAR di Bari torna a riflettere con operatori culturali, docenti, associazioni e studenti sul significato e le implicazioni dell’Etica Laica, organizzando un secondo appuntamento del Convegno con lo scopo di integrare con nuovi interventi il discorso iniziato nel 2017. È questa un’altra occasione per definire una visione che, pur nel rispetto delle molteplicità religiose ed ideali, si ponga come limite per qualunque pensiero che in nome di suggestioni fideistiche offenda l’integrità, la libertà e la dignità dell’essere umano. Ed è significativo che sia un’associazione come la nostra, una Unione di Atei e Agnostici, a farsi promotrice di un dibattito serrato su temi etici e sul senso della laicità. In tre sessioni distribuite in due giornate la laicità laica sarà vivisezionata e passata ai raggi x esaminando tematiche riguardanti gli ambiti storico-umanistico, scientifico, artistico, psicologico, filosofico, bioetico ed economico; nonché dell’architettura, della sessuologia, del diritto e della comunicazione. Con un saluto istituzionale aprirà i lavori il Rettore Magnifico dell'Università di Bari A. F. Uricchio, cui seguirà un indirizzo dell'Assessore alle Culture del Comune di Bari S. Maselli. Tra i relatori è da segnalare la presenza di alcune classi dell'Istituto D. Romanazzi di Bari, i cui studenti presenteranno due relazioni riguardanti, rispettivamente, l'etica del fine vita e l'etica e l'architettura. Le due sessioni mattutine del 10 ed 11 maggio inizieranno alle ore 9,30 mentre l'unica sessione pomeridiana del 10 avrà inizio alle 15,00. Il Convegno si terrà presso il Centro polifunzionale degli studenti (ex Poste) e per coloro che presenzieranno ai lavori verrà rilasciato un attestato di partecipazione, previa registrazione che dovrà avvenire 30 minuti prima dell'inizio di ciascuna sessione. Si allega brochure del programma. L'ingresso è libero.

Gallery