Due eventi speciali con il Planetario per festeggiare il 50° anniversario dello sbarco dell’uomo sulla Luna

Sabato 20 Luglio dalle ore 20:00 alle ore 24:00 nella straordinaria cornice naturale del Parco Nazionale dell’Alta Murgia ci incontreremo per osservare direttamente sotto il cielo più stellato di Puglia la Luna, Giove e Saturno ed altri tesori del cosmo con i nostri telescopi.

Presso il centro visite “ Torre dei Guardiani” nel corso della serata Neil Armstrong, il primo uomo ad aver messo piede sulla Luna (al quale dà voce l’attore Gianluigi Belsito) racconterà i momenti più avvincenti della conquista del nostro satellite naturale.

Il centro visite Torre dei Guardiani si trova in Contrada Jazzo Rosso | Agro di Ruvo di Puglia e si raggiunge imboccando SP151 che collega Ruvo di Puglia ad Altamura ed immediatamente lasciandola percorrendo la strada secondaria e seguendo le indicazioni sulla cartellonistica.

Su questo link troverete l’esatta posizione :

https://www.google.it/maps/ place/Centro+Visita+Torre+dei+ Guardiani/@40.9861507,16. 4328378,13z/data=!4m2!3m1! 1s0x0:0x59d32b159f268cfd

La visita è destinata ad un numero limitato di partecipanti, la prenotazione è consigliata tramite mail a info@ilplanetariodibari.com o telefonica al 3934356956.

Si raccomanda un abbigliamento pesante ed una cena al sacco.

Ticket € 7,00 per adulti e bambini.

Per i bambini al di sotto dei 4 anni l’ingresso è gratuito previa esibizione della tessera sanitaria.

Secondo appuntamento

Domenica 21 Luglio dalle ore 20:00 alle ore 24:00 ci sposteremo sotto il meraviglioso cielo di Torre Sansanello in uno degli scenari più suggestivi della Murgia: da un lato il bosco Cecibizzo, dall'altro Castel del Monte ed in alto la Luna.

Adulti e bambini potranno inoltre incontrare tutti gli animali che vivono a Torre Sansanello: pavoni, caprette, conigli, rapaci e galline.

Seguirà l’osservazione astronomica della Luna, dei pianeti e degli spettacolari oggetti del cielo profondo.

Alla visita è abbinata una degustazione di prodotti locali (focacce,affettati,mozzarella, anguria,vino e bevande).



Torre Sanasanello si trova in Contrada Sansanello Str. Est. Piede Piccolo snc nei pressi di Castel del Monte

La visita è destinata ad un numero limitato di partecipanti, la prenotazione è obbligatoria tramite mail a info@ilplanetariodibari.com o telefonica al 3934356956

Si raccomanda un abbigliamento pesante



Ticket € 12,00 per gli adulti ed € 10,00 per i bambini dai 4 ai 10 anni

Ingresso gratuito per i bambini al disotto dei 4 anni previa esibizione della tessera sanitaria