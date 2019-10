2^ fiera dell’agricoltura a Sammichele di Bari

Dopo il successo della prima edizione, anche quest’anno, torna a Sammichele di Bari, la Fiera dell’Agricoltura e sarà sempre in Via Rossi presso l’area mercatale dal 25 al 27 ottobre prossimi. L’elenco provvisorio è di 100 tra aziende agricole, associazioni ed altri gruppi d’impresa che hanno aderito all’iniziativa fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale ed in particolare dall’Assessorato all’Agricoltura. Per tre giorni Sammichele diviene l’ombelico del mondo agricolo. Una full immersion per operatori del settore che esporranno i propri prodotti. Ormai, la cucina pugliese è diventata un brand d’eccellenza in ambito nazionale. Non va dimenticato che la cucina genuina trova le sue radici nell’agricoltura che resta ancora una delle voci importanti del PIL pugliese. Spazio, dunque, ai prodotti nostrani, dal settore lattiero-caseario alle macchine ed attrezzature agricole nonché dell’artigianato legato al comparto agricolo, al mondo dei vivai sino a tutto il vasto indotto di allevamenti bovini del territorio. La Fiera dell’Agricoltura sarà un momento importante per concludere affari e scambiare esperienze e progetti innovativi. Il Sindaco Lorenzo Netti: il Comune punta a valorizzare un settore strategico per un intero territorio del sud-est barese ma sta tracciando anche realtà di altre regioni, l’obiettivo è creare un appuntamento annuale per valorizzare e presentare le eccellenze di questo Comune.

Degna di nota è quest’anno la presenza della Repubblica del Senegal con una qualificata delegazione di produttori e rappresentanti istituzionali.

Altamente interessante l’attività convegnistica prevista nelle tre giornate.

Si tratteranno tanti argomenti unitamente a momenti di formazione a cura del Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari.

Altra novità di quest’anno è la presenza di uno Show Cooking con la partecipazione della nota imprenditrice e cake designer Porzia Vitali.