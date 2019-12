'Una generazione narra all’altra le Tue opere', nel Centro storico di Rutigliano la 20^ Edizione del Presepe Vivente

A cura dell’Anspi «Monsignor Di Donna» di Rutigliano, con l’Assessorato comunale alla Cultura e al Turismo, andrà in scena Sabato 21 Dicembre e Domenica 22 Dicembre, nel Centro Storico, dalle ore 17 alle ore 21, il 20° Presepe Vivente di Rutigliano, quest’anno intitolato «Una generazione narra all’altra le Tue opere».

La visita sarà accompagnata da musiche natalizie alternate a riflessioni tratte dalla «Christus Vivit» di papa Francesco, lette da otto giovani di Rutigliano.

All’uscita del Presepe verrà consegnato ai visitatori un piccolo dono.

Il percorso inizierà, con ingresso gratuito, da Via Scesciola (accesso da Corso Cairoli; per diversabili e donne in attesa, ingresso da Via Folinara); tra le mura medievali, oltre 200 figuranti daranno vita alle varie scene: il censimento, i pittori, le arti quotidiane, il ciabattino, il figulo Samarelli, le caldarroste, vino e bruschette, l’osteria piccola, la chiromante, la vineria, le massaie e le ricamatrici, le stalle e la lavoratrice del latte, l’intarsiatore, il fioraio, il falegname e il maniscalco, l’accampamento romano e il palazzo di Erode, le lavandaie, l’alchimista, il grande mercato (frutta, verdura, spezie, polvere colorata, pane, farina, stoffe, pescheria, macelleria), la bilancia umana, l’osteria grande, il figulo Di Donna, i pastori, la Natività.

Durante la rappresentazione del 22 Dicembre ci sarà la «Luce di Betlemme», portata dalle comunità Masci Rutigliano 2 e 3: verrà collocata nella grotta e lasciata a disposizione di chi voglia accenderla con un proprio lume per portarla a casa.

Alla realizzazione, patrocinata dalla Città Metropolitana di Bari, dalla Regione e dal Gal del Sud Est Barese, partecipano: associazione «Via Crucis Vivente», Il Prato Fiorito, Protezione Civile Rutigliano, oratorio Anspi “San Filippo Neri”, Gruppo di Volontariato Vincenziano, Rinnovamento nello Spirito, Fratres Rutigliano, Associazione Nazionale Carabinieri, Anad - Scarpette Rosa, Pro Loco Rutigliano, Ali per Giocare, A.s.p. Centro Anch’io e I Vecchi Tempi di Turi.