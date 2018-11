20th century band live!!!!

Non solo MUSICA ma un vero show, uno SPETTACOLO IMPERDIBILE!

Colore, teatralità, presenza scenica, costumi, video, un mix di tutto questo è la 20th Century Band, unica Band in Italia a presentare uno spettacolo incentrato sulle colonne sonore dei film e telefilm Cult degli anni 80 e 90.



Lo spettacolo è caratterizzato da una teatralità unica, resa ancora più viva degli abiti di scena e le coreografie che le due splendide Front Woman riescono a realizzare sul palco. La scaletta è incalzante e rende l’atmosfera adrenalinica.



Per info e prenotazione tavoli, chiama i seguenti numeri:

080 9249953 / 334 2236505