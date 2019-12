23 dicembre: Notte bianca in famiglia, apertura straordinaria fino alle ore 23 per tutti i centri commerciali Mongolfiera di Puglia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Lunedì 23 dicembre ritorna la “Notte Bianca in Famiglia” un’apertura straordinaria dalle 9:00 alle 23:00 che coinvolge tutti i 7 Centri Commerciali Mongolfiera della Regione: da Foggia fino a Taranto, passando per Andria, Barletta e i centri di Bari Japigia, Santa Caterina e Pasteur. Fino al 23 dicembre, in ciascun Centro Mongolfiera, a fronte di un acquisto minimo di 20 euro, ogni cliente potrà ritirare una cartolina di gioco per partecipare alle due estrazioni previste per le ore 18:30 dedicata ai più piccoli e ai giocattoli e l’altra alle ore 21:00 dedicata ai buoni shopping per i più grandi, tutto per un montepremi complessivo di € 10.000,00 (regolamento completo disponibile su www.centromongolfiera.it). Un’imperdibile notte per festeggiare con un po’ di anticipo il Natale, con intrattenimento ed animazione per i più piccoli, tentare la fortuna, e dedicare più tempo per lo shopping. Inoltre fino al 24 dicembre, con il progetto “Dona un giocattolo. Regala un sorriso” sarà possibile donare giocattoli nuovi o in ottime condizioni, presso le postazione allestite nelle gallerie commerciali, che saranno donati a case-famiglia, parrocchie e complessi familiari disagiati che gravitano attorno alle associazioni e onlus coinvolte. Una vera e propria staffetta di solidarietà che coinvolge tutta la Regione, con l’obiettivo di regalare sorrisi a centinaia di bambini che vivono situazioni di disagio. E’ questa la formula scelta dai Centri Commerciali Mongolfiera per regalare a tutti i loro clienti un Natale indimenticabile.