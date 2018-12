Festa d'amore Rhomanife al Fluxus Bari

I Rhomanife, realizzeranno la 30° edizione della tradizionale festa d'amore che ogni anno si svolge durante la notte di Natale per diffondere il vero messaggio d'amore. La notte del lunedi 24 dicembre 2018, dopo mezzanotte, tutti al Fluxus Eventi Puglia. Solo per lovers.

Rhomanife & friends (reggae dancehall) + OBJ Entertainments (afrobeat)

Reggae and Love

contributo d'ingresso solo 5 euro - Infotel: 3389912968

metti anche un #like #supporta #condividi e #diffondi ai tuoi #amici RHOMANIFE https://www.facebook.com/RHOMANIFE/ e Reggae and Love -

24 dicembre _ Rhomanife + OBJ Entertainments (afrobeat) @fluxus

evento facebook: https://www.facebook.com/events/330217520901825/?active_tab=about

video playlist RHOMANIFE :https://www.youtube.com/watch?v=La-EX44AE7Q&list=PL-Mw9jerqZJEa-2yeDU5xCrbwMfkfcO_d&index=1