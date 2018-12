Arte&vini, l'aperitivo di Natale al Vinicio di Bitonto

Una tradizione ormai che si tramanda da anni e anni, l'evento più atteso per concludere l'anno in bellezza:



Artemisia & Vinicio presentano: L'aperitivo di Natale



Il 24 Dicembre da mezzogiorno in poi vi aspettiamo al Vinicio per scambiarci auguri, regali, sorrisi e tanti drink sapientemente preparati dai nostri storici barman.



FREE BUFFET ad oltranza

Start ore 11



ingresso libero



djset from Giovedeep

Rocco Tetro + Leo Siciliano



Vinicio Piazza Cavour 13, 70032 Bitonto