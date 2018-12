25/12 christmas party al riva club di bari (preparty meeting scappati di casa)

25 DICEMBRE 2018 🎄NATALE A RIVA CLUB🎄



Preserata ore 21-23 live music SCAPPATI DI CASA - Buffet offerto tra le 21 e le 23

Meeting dei cervelli in fuga Baresi



Prenota il tuo ingresso gratuito e la partecipazione al Boufet offerto per gli SCAPPATI DI CASA al seguente link:



https://www.eventbrite.it/e/registrazione-scappati-di-casa-53678900035



Torna A Bari “Scappati di casa”, il meeting dei cervelli in fuga da Bari e rientrati per le vacanze di Natale



Nell’ambito del programma di eventi del “NATALE A BARI 2018 CHRISTAMAS IN TOWN”, martedi' 25 dicembre, a RIVA CLUB dalle ore 21 alle ore 23, appuntamento con “Scappati di casa”, il meeting dei cervelli in fuga da Bari e rientrati per le vacanze di Natale.



Un’iniziativa nata per connettere chi è lontano da Bari con chi è rimasto, per condividere sogni e bisogni, per scambiare idee e racconti, per sviluppare buone pratiche e progetti.



Per dare a Bari l'occasione di riconciliarsi con i suoi figli smarriti, a chi vive e lavora fuori, qualunque fortuna abbia avuto, di raccontare la sua esperienza in un giorno di festa e per ricostruire insieme i fili di grande una rete che renda Bari migliore.



E, per sentirsi davvero a casa, focaccia e birra per brindare al Natale!





A seguire

🎧 Dj set 🎧

Gaetano Gala/Ivan M/

House Commerciale / Raggaeton / anni 90



Voice🎤

Leo siciliano



🍾Prive 🍾

200 2 kit 10 exit

250 2 kit premium 10 exit



Info 3282677160



Riva Club

Via Fiume 3 Bari (alle spalle del Teatro Petruzzelli)