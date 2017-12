25.12 Santa Claus is coming to town at Villa Renoir (Bari)

Oh oh oh!

Il 25 dicembre ci vediamo al Renoir insieme a Santa Claus per festeggiare il Natale!

Il nostro regalo per voi è proporvi una situazione musicale su DUE PIANI pieni di divertimento!



Chiascia Floor:

Rocco Tetro - Ciccio Morales

Daniela DiCosola



Upstairs:

Tommy Moretti - B2Brothers - Walter Cutler - El Duca

Leo Siciliano - Simoncina



Ma le sorprese e i regali non finiscono qui:

Ingresso GRATUITO DONNA su lista nominale entro le 00.00 !!!

I nomi andranno comunicati entro le ore 18.00 del 25 dicembre al vostro PR di fiducia o contattando l'infoline 3282677160



Info e prenotazioni: 3282677160



Santa Claus is coming to town

c/o Villa Massimi Losacco

via Massimi Losacco, 8

70124 Zona Santa Fara

Bari (BA)