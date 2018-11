3° Cellofestival Bari con Giovanni Sollima

Il 3° CELLOFESTIVAL è un progetto organizzato dal Conservatorio di Musica "N.Piccinni" di Bari ed è dedicato interamente al Violoncello. Questa terza edizione si avvarrà della presenza di un artista di fama internazionale, il M° Giovanni Sollima.

La programmazione del festival prevede una masterclass, un seminario e quattro concerti.

Di seguito il calendario degli eventi:



18 – 19 – 20 dicembre ore 9.00 – 13,00; 15,00 – 18,00

Saletta dell'Auditorium

Masterclass di violoncello con il Maestro GIOVANNI SOLLIMA

Saranno ammessi massimo 10 allievi.

Per l’iscrizione compilare il modulo sul sito del Conservatorio www.conservatoriopiccinni.eu



17 dicembre ore 15,00

Saletta dell'Auditorium

"L'arco moderno da J.F.Tourte ad oggi"

Seminario e laboratorio di archetteria a cura del Maestro JACQUES POULLOT



17 dicembre ore 20,15

Saletta dell'Auditorium

Concerto

“Il seicento ed il settecento. Un concetto di diversità tra musica e parole”

GIANLORENZO SARNO - Violoncello piccolo

MARGHERITA PORFIDO - Clavicembalo

Musiche di G.Bassano, D.Castello, G.B.Fontana, G.Valentini, W.Flackton



18 dicembre ore 20,15

Saletta dell'Auditorium

Concerto

“La letteratura di L.v.Beethoven per violoncello e pianoforte”

NICOLA FIORINO – Violoncello

CARLO DE CEGLIE - Pianoforte



19 dicembre ore 20,15

Saletta dell'Auditorium

Concerto

“Opere contemporanee per violoncello e chitarra”

GIOVANNA BUCCARELLA – Violoncello

FRANCESCO DIODOVICH - Chitarra

Musiche di F.Gasull, J.Contreras, J.C.Rosaz, G.Sollima



20 dicembre ore 20,15

Sala grande dell'Auditorium

Concerto

GIOVANNI SOLLIMA E L'ENSEMBLE DI VIOLONCELLI DEL CONSERVATORIO PICCINNI

