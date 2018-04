III Edizione di Bari Pedala, la festa delle due ruote senza motore

3° edizione di Bari Pedala, la festa delle due ruote senza motore organizzata anche quest’anno dalla Scuola di Ciclismo “Franco Ballerini” in collaborazione con l’associazione Lezzanzare e il patrocinio dell’assessorato allo Sport e della FCI - Federazione Ciclistica Italiana.

La due giorni dedicata alla bici, in programma sabato 21 e domenica 22 aprile prossimi presso Torre Quetta, sede del Villaggio della Mobilità sostenibile.

Anche quest’anno sono diverse le attività previste: i percorsi teorico-pratici sulla sicurezza, la pump track sulla quale esercitarsi, la ciclofficina, l’esibizione di bike trial, la ciclopasseggiata in programma domenica e la manifestazione ciclistica di sabato dedicata ai giovani tesserati FCI. Durante i due giorni il Villaggio sarà sempre animato con musica e giochi fino al termine della manifestazione.

Due le novità dell’edizione 2018 con il concorso “iscriviti e vinci” e l’istituzione del premio Generale Marzulli: iscrivendosi alla manifestazione, che dà diritto alla copertura assicurativa durante la ciclopasseggiata, si potrà partecipare all’estrazione per ricevere il premio finale; il premio dedicato a Nicola Marzulli, invece, prevede la consegna di una bicicletta a un alunno di scuola elementare che si è particolarmente distinto durante l'anno scolastico per particolari qualità umane e/o civiche. La bici sarà consegnata domenica mattina in Piazza Libertà, da dove partirà la ciclopasseggiata che porterà i partecipanti, arrivati da tre punti diversi della città, a raggiungere prima Torre Quetta, poi, per chi lo desidera, San Giorgio.

PROGRAMMA

Come ci muoveremo da Piazza Libertà a Torre Quetta domenica 22 aprile:

CICLOPASSEGGIATA PIAZZA LIBERTA’ – TORRE QUETTA BEACH

– PARTENZA PIAZZA LIBERTA’ ORE 10,30

– CORSO VITTORIO EMANUELE

– LUNGOMARE NAZARIO SAURO

– CORSO TRIESTE

– VIA ALFREDO GIOVINE

– VIA MICHELANGELO INTERESSE

– VIA GIOVANNI DI CAGNO

– CORSO TRIESTE

– LUNGOMARE ARALDO DI CROLLALANZA

– TORRE QUETTA BEACH

– SOSTA CON RISTORO

– PARTENZA 0RE 12.30

Per maggiori informazioni sui 3 punti di ritrovo, sui percorsi e sugli eventi consultare il sito

https://baripedala.wordpress. com o la pagina fb https://www.facebook.com/ baripedala/.

La partecipazione agli eventi è libera è gratuita.

Per partecipare alla ciclopasseggiata l’iscrizione è obbligatoria: compilare il modulo sulla pagina https://baripedala.wordpress. com/modulo-iscrizione/, stamparlo, firmarlo e consegnarlo all’apposito stand allestito a Torre Quetta. L’iscrizione consentirà di partecipare anche all’estrazione del premio finale.