Capodanno a Corte di Torrelonga

Capodanno a Corte - NYE 2019 c/o Corte di Torre Longa (Bari). Una delle location più esclusive dell’hinterland barese, Corte di Torrelonga. Una villa della seconda metà del '700 immersa nel verde, tra ulivi e pini secolari. Lo scenario perfetto per celebrare l’ultima notte dell’anno in un'atmosfera affascinante e suggestiva. Un evento elegante, nel quale gli invitati potranno cenare a lume di candela, gustando portate raffinate, prima di concedersi un ballo al centro della pista e attendere il countdown di mezzanotte. Enchanté, 2019.



Gran galà di San Silvestro - Start h 21:30 live band



Formula Cenone + ballo 110€

Formula solo Ballo 25€ (solo con prevendita)

Formula solo Ballo 3 drink 35€ (solo con prevendita)



Tavoli 500€ (10 pass 2 kit premium o 2 kit base + prosecco)



Party - Start h 00:00



2 situazioni musicali: Sala Nobile e Sala Imperiale



La festa è a numero chiuso.Raggiunto il numero massimo di prenotazioni non sarà più possibile accedere al party.



Infoline e prenotazioni 3713026544



Corte di Torrelonga

Strada Torre Longa, 10

Bari

