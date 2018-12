Il capodanno in Villa De Grecis

Il 31 dicembre ci vediamo a Villa de Grecis per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Lasciamoci alle spalle l'anno vecchio e abbracciamo con gioia e speranza il 2019. Villa de Grecis è un'incantevole dimora storica a Bari, armoniosa e destinata ad eventi di prestigio.Vi aspettiamo per farvi godere dei servizi di qualità della location, dalla cena o dopo per il ballo, tutti insieme, tutti amici, che festeggiano il capodanno!



Cenone + ballo (sold out)

Buffet e ballo 90€

Ballo 30€ con 1 flute di prosecco



Tavoli 500€ con 10 pass 2 Kit Premium



Durante tutto l'evento oltre al cibo, protagonista sarà la MUSICA.



Info e prenotazioni 3713026544



NYE 2019 c/o Villa de Grecis

Via delle Murge, 63

Bari (Ba)