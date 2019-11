Gran galà di San Silvestro al Nicolaus Hotel di Bari

Gran Gala' di San Silvestro - Nicolaus Hotel Bari Capodanno



L'eleganza e la qualità del THE NICOLAUS HOTEL a Bari ti aspettano anche questo 31 dicembre:

Prelibatezze culinarie, dal Cenone di Gala alla Cena a Buffet...

sonorità raffinate, dai musicisti dal vivo a quelle più “happy” dei nostri dj's...

ambientazioni diverse e coinvolgenti, dalla magia del Roof Garden ai Veglioni danzanti in piu' sale distinte...

fino al Pranzo di Capodanno del 1 Gennaio...



Per chi volesse anche pernottare, riserviamo dei servizi esclusivi tra cui:

- la ricca colazione internazionale fino a tarda mattina

- l'utilizzo del Centro Benessere con Piscina coperta, sauna e bagno turco sia il giorno 31/12 che il giorno 1/01

-i l comodo check in dalle ore 11.00 del 31/12 e il "late check-out" che permetterà ai nostri ospiti di usufruire delle camere fino alle 16.00 del 1/01



PACCHETTI DISPONIBILI:

Ballo € 25

Buffet + Ballo € 85

Cenone + Ballo € 125

Buffet + Ballo + Pernotto € 150

Cenone + Ballo + Pernotto € 180



Pranzo 1 gennaio: € 40 da aggiungere ai vari pacchetti



Possibilità di riservare comodi salottini privè per il Veglione



Per info e disponibilità inviare SMS / WHATSAPP 3713026544 con scritto INFO CAPODANNO NICOLAUS



DISPONIBILITA' LIMITATE ed in esaurimento



Nicolaus Hotel Bari

Via Cardinale Agostino Ciasca, 27, Bari

3713026544