"Gran galà di San Silvestro" al Nicolaus hotel di Bari

31 dicembre 2018 Gran Gala' di San Silvestro al Nicolaus Hotel Bari: L'eleganza e la qualità del THE NICOLAUS HOTEL a Bari ti aspettano anche questo 31 dicembre, Prelibatezze culinarie, dal Cenone di Gala alla Cena a Buffet...sonorità raffinate, dai musicisti dal vivo a quelle più “happy” dei nostri dj's...ambientazioni diverse e coinvolgenti, dalla magia del Roof Garden ai Veglioni danzanti in piu' sale distinte...fino al Pranzo di Capodanno del 1 Gennaio...



Per chi volesse anche pernottare, riserviamo dei servizi esclusivi tra cui la ricca colazione intercontinentale, l'utilizzo del Centro Benessere e il comodo "late check out" che permetterà ai nostri ospiti di usufruire delle camere fino al pomeriggio del 1 gennaio.



PACCHETTI DISPONIBILI:



Ballo € 25



Buffet + Ballo € 85



Ballo + Pernotto € 95



Cenone + Ballo € 125



Buffet + Ballo + Pernotto € 150



Cenone + Ballo + Pernotto € 180



Privè con 2 kit e 10 ingressi € 500



Pranzo 1 gennaio: € 40 da aggiungere ai vari pacchetti



Per info e disponibilità inviare SMS / WHATSAPP 3713026544 con scritto INFO CAPODANNO NICOLAUS



DISPONIBILITA' LIMITATISSIME ed in esaurimento



Possibilità di riservare comodi salottini privè per il Veglione



Nicolaus Hotel Bari

Via Cardinale Agostino Ciasca, 27, Bari

3713026544

