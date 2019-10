Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, Il 36° Stormo Caccia di Gioia del Colle apre le porte ai cittadini

Lunedì 04 novembre in occasione del “Giorno dell’Unità Nazionale” e della “Giornata delle Forze Armate”, il 36° Stormo Caccia di Gioia del Colle, per consolidare il rapporto con i cittadini e far conoscere le abituali attività militari svolte, aprirà la base al pubblico.

A partire dalle ore 10.00, i cittadini avranno la possibilità di assistere a una mostra statica dei velivoli di stanza presso il 36° Stormo Caccia e l’84° Centro Search And Rescue (SAR), dei materiali, dell’armamento, delle attrezzature per il contrasto alla minaccia chimica, batteriologica, radiologica e nucleare, nonché degli automezzi in dotazione allo Stormo.

Il personale dello Stormo e del Centro SAR sarà a disposizione dei visitatori per informazioni e per condividere il vissuto quotidiano della base militare.

Il personale del 36° Stormo Caccia sarà altresì presente nelle celebrazioni che si terranno nella città di Gioia del Colle, presso il Sacrario d’Oltremare di Bari con Bandiera di Guerra e nei Comuni limitrofi, in commemorazione dei caduti.