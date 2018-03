"3times3" evento per Bach alla Cattedrale di Bari

Mercoledì 21 ore 19.15 EVENTO SPECIALE PER CELEBRARE IL 333° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DI BACH. Appuntamento alla Cattedrale di Bari dove dedicheremo una visita ad hoc su tutto il monumento, succorpo compreso, e al termine della visita guidata potremo ascoltare le splendide note di Bach eseguite dal maestro Gilberto Scordari, organista della Cattedrale, che eseguirà per noi un concerto d'organo.

Preludio in mib maggiore (BWV 552/1)

Fantasia in do minore (BWV 562)

O Lamm Gottes, unschuldig (BWV 656)

O Mensch bewein, dein Sünde groβ (BWV 622)

Fuga in Mib maggiore (BWV 552/2)



Costo: 12 euro



Punto d’incontro: piazza dell’Odegitria -Prenotazione obbligatoria a info@pugliarte.it o tramite sms o whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un cognome e un contatto telefonico.