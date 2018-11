Al Teatro Di Cagno in scena lo spettacolo '4 di cuori +1'

Giovedi 08 e Venerdi 09 Novembre ore 21 al TEATRO DI CAGNO - Bari in scena “4 DI CUORI + 1” della Compagnia Teatrale Calandra di Lecce

4 DI CUORI + 1 di Giuseppe Miggiano con Federico Della Ducata, Patrizia Miggiano, Luigi Giungato, Anna Rita Vizzi, Piero Schirinzi

Regia di Giuseppe Miggiano

4 di Cuori +1 è una pièce molto divertente, brillante e appassionante: un banale equivoco e due coppie appartenenti a generazioni diverse. Tutto ruota attorno ad un tema proprio della farsa: le bugie dei personaggi e gli equivoci che esse provocano in un mondo apparentemente ordinato.

Filippo, maturo uomo d’affari, vuole passare un weekend con la sua giovane amante Ginny che ha una relazione seria (il matrimonio è in vista) con il giovane e squattrinato Leo. Quest’ultimo ha qualche dubbio sulla fedeltà della ragazza, come ne ha anche Sara, moglie paziente ma non ingenua, sul marito Filippo. In una situazione di questo genere, succede di tutto ... battute, girandole di malintesi, ingorgo di equivoci e ... un finale a sorpresa.

Lo spettacolo è un atto unico della durata di 75 minuti.

TEATRO DI CAGNO

C.so Alcide de Gasperi, 320 Bari

ORARIO BOTTEGHINO:

dal Martedi al Venerdi 10:00 - 13:00 , 18:00 - 20:00

info e prenotazioni:

080.5027439- 3487632546





Intero €12

Ridotto cral €10