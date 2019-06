4^ edizione invito a corte "Il conte e l'imperatore" presso il Castello Marchione di Conversano

Domenica 7 luglio 2019 dalle ore 17.00 avrà luogo presso il Castello Marchione di Conversano la 4ª edizione dell’evento Invito a Corte “Il Conte e l’Imperatore ... le dame, i cavalier, l'arme e gli amori" in ricordo del Principe Fabio Tomacelli Filomarino e dell’Avv. Giovanni Ramunni.



Ideazione e testi di Santa Fizzarotti Selvaggi

Regia e adattamento teatrale di Angela Campanella

Presenta e conduce Michele Cristallo



Lo spettacolo metterà in scena quest’anno la poco conosciuta storia normanno-sveva di Conversano e i legami con la nobile casata Acquaviva d’Aragona (che per secoli ha dominato la contea di Conversano), in particolare i rapporti dei conti di Conversano con l’imperatore Federico II.



Una storia ricca di avvenimenti raccolta nel volume “Frammenti di un mosaico” edito per l’occasione dagli organizzatori.



L’evento è organizzato con il contributo del comune di Conversano e patrocinato dal Mibac, dalla Regione Puglia, dal GAL sud est barese, dalla Pro Loco Conversano, dal Rotary Club Putignano e con la collaborazione di ANAS Regione Puglia, Il Borgo delle Arti, Associazione Crocerossine d'Italia Onlus, Fondazione Fizzarotti - Selvaggi, Fondazione Mimì Andidero, Cooperativa Armida, Sensazioni del Sud, Gruppo di Rievocazione Storica Città di Conversano, Gruppo Umanesimo della Pietra, Marelli lighting, Il Chiostro delle Cererie - Hotel Matera e tanti altri operatori culturali del territorio.



Sono previsti i saluti del sindaco di Conversano, Pasquale Loiacono e dell’Onorevole Nuccio Altieri, presidente dell’INVIMIT.

Durante la manifestazione saranno conferiti il Premio Mediterraneo Federico II e il Premio Acquaviva d’Aragona a illustri personalità distintesi nella diffusione e promozione della cultura.



PROGRAMMA



Ore 17.00 - 19.00



Festa del borgo fuori le mura con degustazione. Mercatini espositivi di artigianato e produzioni locali.

Figuranti in costume e musica popolare





Ore 19.00 - 21.00



Ingresso a corte ed inizio spettacolo

"Il Conte e l'Imperatore"



(in caso di pioggia lo spettacolo si terrà all’interno della struttura)





SCENE TEATRALI



Tratte da “Il luogo amato dell’arte” di Santa Fizzarotti Selvaggi

"Vita e leggende di Federico II" di Angela Campanella



Narratore: Gianni Lenti Il poeta: Pino Cacace

Araldo: Michele Chiusano



Conte Giangirolamo II: Franco Minervini

Federico II: Lorenzo Vicenti

Federico bambino: Aurelio Sinisi

Duchessa di Urslingen: Lucia Scarli

Berardo da Celano: Gianfranco Liuzzi

Costanza d’Altavilla: Elena Cascella

Costanza d’Aragona: Miriam Gaudio

Jolanda di Brienne: Mariangela Cardone

Isabella d’Inghilterra: Susi Rutigliano

Bianca Lancia: Giusy Frallonardo

Isabella Filomarino: Giulia Pieri

(voce fuoricampo: Giusy Frallonardo)

Paolo Finoglio: Roberto Ranieri

Piano: Adriana De Serio

Soprano: Antonia Giove

Percussioni: Ensamble strumentale “Nuova Armonia Band”: Marco Barnaba, Stefania Brancaccio, Antonello Gaudio, Michele Minunno.



Ghironda: Nicola Cicerale

Arpa celtica e voce: Mara Campobasso



Voce solista: Alessandra Valenzano



Danze a cura di “Le Ali di Iside”



Figuranti: Luigi Favia, Mariella Lorusso, Giovanna Zaccaro



Service audio: Rocco Salvi, Mimmo Mastandrea

Costumi: Sensazioni del Sud, Gruppo Rievocazione storica città di Conversano, Gabriele Corianò e Tina Di Maggio Sportelli.



RICORDIAMO, PER PRATICITA' ORGANIZZATIVE E PER GARANTIRE UN ORDINATO SERVIZIO, DI CONFERMARE LA PROPRIA PRESENZA E IL NUMERO DEI PARTECIPANTI AI NUMERI O ALLA EMAIL FORNITE DI SEGUITO.



Castello Marchione (S.P. 101 km 6,400 - Conversano, BA)

Info: 080.4959774 - 324.6318635 info.forte@virgilio.it