Al Gran Shopping Mongolfiera arriva il Regno dei bambini

Da venerdì 5 ottobre a domenica 21 ottobre, al Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta arriva il Regno dei Bambini, l’imperdibile appuntamento di respiro europeo che porterà i più piccoli indietro nel tempo in un simpatico ed affascinante viaggio nel Medioevo. L’evento, in programma nella galleria del centro commerciale, arriva in esclusiva nazionale e coinvolgerà, anche attraverso le scuole del territorio, tantissimi bambini che potranno misurarsi con divertenti tornei storici come giostre cavalleresche, tiro con l’arco digitale, tiro alla fune e lancio del ferro di cavallo. Sarà, così, per loro possibile sviluppare abilità, apprendere la conoscenza e l’arte del Medioevo e valori propri dell’epoca come coraggio, fair play e gioco di squadra, attraverso avvincenti sfide con i draghi. Ma non finisce qui. La galleria del centro commerciale, infatti, si trasformerà per due settimane in un vero e proprio villaggio del Medioevo con castello, mura, torri di avvistamento, catapulta, draghi animatronici da cavalcare, cavalli meccanici, figuranti in costume e tantissime mostre per grandi e piccini. Un’area completa e suggestiva, infatti, sarà dedicata anche agli adulti, con armi medievali e armeria, castello in miniatura e bandiere medievali. Attraverso attività didattiche interattive, per bambini tra i 5 e gli 11 anni, inoltre, sarà possibile perdersi con la fantasia in storie avventurose, cerimonie teatrali ed apprendere com’erano realmente vita e lifestyle dell’era, grazie anche ai costumi progettati e realizzati a mano dal Bucharest National Theatre. E per non andar via senza aver immortalato in uno scatto un bellissimo ricordo dell’appuntamento, disponibili infine anche apposite aree shooting.