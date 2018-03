5 sensi - speciale festa della donna

Dopo il grande successo del primo evento, l'associazione New Team è lieta di presentarvi il secondo evento a tema "5 Sensi".

Per l'occasione, abbiamo pensato di combinare il "Gusto" alla festa della donna!

INGRESSO LIBERO E SENZA OBBLIGO DI CONSUMAZIONE!



OFFERTA A TEMA DELLA SERATA:



- Cicchetti ad 1 EURO (solo per le ragazze)

- Cocktail + cicchetto: 5 EURO (solo per le ragazze)



DURANTE LA SERATA, POTRAI PESCARE UN BIGLIETTO IN CUI CI SARA' SCRITTO UN GUSTO CHE DOVRÀ' ESSERE PRESENTE NEL TUO COCKTAIL.



OCCHIO PERO'!!

TRA I VARI GUSTI POTRAI TROVARE DEI PREMI O DELLE PENITENZE!







Giovedì 8 Marzo

START: H 22:00





OFFERTE ALCOLICHE:

-3 coktail: 10 euro

-Birra Beck's: 2 euro

-Calice di vino: 3 euro