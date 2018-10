5senses luxury dinner e show al Palace Cafè di Bari

Sabato 6 ottobre con *5senses luxury dinner*: Preparatevi a vivere emozioni forti; 5 senses luxury dinner, I vostri sensi non erano mai stati così stimolati, Indicato a chi è alla ricerca del sublime



Dinner show

After show

Private party

E tanto altro...



Cena (dalle 21.00) e ballo 70€ su prenotazione



Ingresso disco start 00:00



- Tavoli 300€ 2 belvedere 10 pass

- Ingresso 15€ senza drink



Ingresso esclusivamente in lista nominale da comunicare al 3282677160



In collaborazione con: Isola Beach Porto Cesareo, Kiasso eventi e 6&26



Info 3282677160



Palace cafè, Corso Vittorio Emanuele II 147, Bari