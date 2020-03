Digital recruiting week: il mercato del lavoro non si ferma!

Aperte le adesioni per le aziende che vogliono partecipare alla prima Digital Recruiting Week: una vera e propria fiera del lavoro che risponde all’emergenza COVID-19 in maniera originale e innovativa, 100% virtuale.



Con la Digital Recruiting Week, Start Hub Consulting si rivolge tanto alle aziende in cerca di candidati qualificati, quanto agli universitari in cerca di aziende di valore dove spendere le proprie competenze, in un periodo in cui le consuete fiere del lavoro sono in pausa forzata.



Dal 6 al 10 aprile ci sarà una VERA E PROPRIA FIERA DEL LAVORO 100 % VIRTUALE, durante la quale i laureandi e i laureati potranno conoscere le aziende partecipanti, inviare la propria candidatura direttamente alle aziende e fruire di una serie di momenti formativi e di orientamento. Le aziende potranno raccogliere migliaia di cv provenienti da tutta Italia,, tenere webinar, lanciare challenge sfidanti e fare colloqui in tempo reale tramite video-call ad un target di candidati qualificati.



Partecipare alla Digital Recruiting Week offre un duplice vantaggio per aziende e universitari.



Per le aziende partecipanti, prevista una promozione dell’evento in tutta Italia e all’estero, oltre a sito web dedicato, direct mailing e newsletter a laureandi e laureati, campagna video con promo e report dell’evento, campagne adv Facebook e Instagram, ufficio stampa. Le aziende inoltre raccoglieranno un alto numero di CV profilati, in maniera alternativa al career day di contatto, faranno un’efficace azione di employer branding e, attraverso il programma donazione mostreranno la propria attenzione alla CSR.



I laureati e i laureandi avranno l’opportunità di sfruttare al meglio i giorni dell’emergenza COVID-19 per conoscere nuove aziende, formarsi sulla ricerca del lavoro, svolgere colloqui di lavoro e iniziare con il piede giusto la propria carriera! Il fitto calendario degli eventi sarà arricchito da ulteriori momenti di orientamento a disposizione dei ragazzi che potranno partecipare ogni giorno allo “Start Hub Lab”, un percorso formativo che prevede la scoperta delle proprie soft skill, la correzione del cv e un colloquio con un recruiter professionista al termine del quale riceveranno un certificato di partecipazione.



Inoltre, Start Hub avvia il CHARITY PROGRAM - COVID-19: per ogni colloquio che si svolgerà tra le aziende e i partecipanti alla Digital Recruiting Week, Start Hub Consulting devolverà 1 € all’ospedale Sacco di Milano, in prima linea nella lotta al Covid-19.



Le ADESIONI per le aziende sono aperte!

