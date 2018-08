8^ Edizione della fiera nazionale dell'artigianato e dei prodotti tipici

Da Venerdì 10 fino a Martedì 21 Agosto torna, sul Lungomare pedonale Cristoforo Colombo di Margherita di Savoia, la Fiera Nazionale dell’Artigianato e dei Prodotti Tipici, dove potrete apprezzare le bellezze delle Creazioni Artigianali e la bontà dei Prodotti Tipici Regionali.



La Fiera ospita, in oltre 60 stand, espositori provenienti da diverse regioni italiane: Lombardia, Lazio, Liguria, Umbria, Abruzzo, Campania, Calabria, Sicilia e ovviamente, dalla nostra Puglia.

Per l’Artigianato sono presenti:

Ceramiche di VIETRI; CAMMEI e CORALLI di Torre del Greco; DIPINTI Artistici su Tela, Sassi e Legno; Creazioni in Cuoio e Fimo; Oggettistica in Legno d’Ulivo; Borse in Tessuti pregiati, cucite a mano; Sapone Marino e Gessetti Profumati; Cosmetici Naturali Biologici; Creazioni realizzate all’Uncinetto; Bambole, Cuscini e altre Creazioni in Stoffa, Feltro e Pannolenci; Gioielli in Swarovsky, Pietre Dure, Alluminio e Argento; Candele Artistiche intagliate a mano;

Per i prodotti Alimentari:

Bombette di Alberobello; Zampina di Sammichele di Bari; Panzerotti e Focaccia Barese; Pucce Leccesi con Polpo arrostito; Caciocavallo Impiccato; Fritture di Pesce e Patate; Taralli Pugliesi; Salumi e Formaggi Umbri e Pugliesi; Birre Artigianali; Pistacchio di Bronte; Torrone; Pasticceria Siciliana; Babà e Sfogliatelle Napoletane; Liquori Artigianali e Liquore al Finocchietto Selvatico.





Tutte le sere divertentissimi Spettacoli del Teatro Nazionale dei Burattini di ALESSIO SASSO, con rappresentazioni di atti della COMMEDIA dell’ARTE NAPOLETANA.



Vi aspettiamo tutti i giorni dalle ore 19:00 alle 02:00 sul Lungomare pedonale Cristoforo Colombo (dall’area antistante il Lido Conchiglia sino al Lido Apollo)



INGRESSO LIBERO

