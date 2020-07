80voglia... Riviera 2.0

𝗩𝗘𝗡𝗘𝗥𝗗𝗜 𝟭7 𝗟𝗨𝗚𝗟𝗜𝗢 𝟮𝟬𝟮𝟬

𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧 𝗛.21.𝟬𝟬

𝗜𝗡 𝗖𝗢𝗡𝗦𝗢𝗟𝗟𝗘

• RESIDENT DJ - DJ David De Palma



La migliore musica degli anni 80/90...

𝗔𝗥𝗧 𝗗𝗜𝗥𝗘𝗖𝗧𝗢𝗥 𝗠𝗔𝗡𝗔𝗚𝗘𝗥 - Gianluca Bottalico

𝗦𝗣𝗢𝗡𝗦𝗢𝗥𝗘𝗗 𝗕𝗬 - Riviera 2.0 - GF Creative Art Event A.C.

Gli appuntamenti in programmazione per l'estate 2020 sono:

IL VENERDÌ DEL RIVIERA

L'appuntamento fisso del fine settimana, con tutte le hit del momento e la migliore musica per accompagnare i vostri aperitivi sul mare.

DIRETTIVE DISTANZIAMENTO SOCIALE COVID19 - Vi ricordiamo l'utilizzo della mascherina, ove non fosse possibile, mantenere la distanza di sicurezza di 1mt.

Lo sapevi che?

Al RIVIERA 2.0, è possibile organizzare eventi, compleanni e banchetti con formule e pacchetti fatti su misura per i nostri clienti.