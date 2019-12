Jam session di Natale al Pellicano pub di Bari - ImprovvisaMente

Edizione straordinaria per le feste natalizie della Jam Session ImprovvisaMente presso il Pellicano Pub di Bari. I musicisti troveranno come al solito un palco completo a loro disposizione per cimentarsi in vere e proprie improvvisazioni, cover o inediti. Il palco, composto da due ampli chitarra, uno per il basso, una batteria completa, tastiera ed impianto voce sarà pronto ad ospitare musicisti solisti, formazioni create al momento o band già esistenti.

La partecipazione e l'ingresso al locale sono completamente gratuiti.



Per info e prenotazioni Jam:

WhatsApp - 3207952633

Facebook - https://www.facebook.com/events/447388389285745/