“InstART Drink”: gli artisti pugliesi ospiti del ‘salotto virtuale’ su Instagram di Asteria Space

In un periodo in cui le relazioni ‘social’ hanno dovuto necessariamente prendere il posto delle relazioni sociali, anche gli incontri con gli artisti approdano su Instagram. Fra le innumerevoli dirette che fino ad ora hanno accompagnano i pomeriggi in quarantena, si fa largo InstART Drink, un format ideato e proposto da Asteria Space. La giovane realtà pugliese, sostenuta dalla Regione Puglia e finanziata attraverso il Bando PIN, lancia un calendario di appuntamenti ‘virtuali’ da poter seguire sul proprio canale Instagram.

Si partirà lunedì 18 maggio alle18:30 e gli incontri social proseguiranno, sempre alla stessa ora, tutti i lunedì e mercoledì fino al 22 giugno. Uno spritz, un caffè, una tisana, ovvero la bevanda preferita dall’artista ospite, accompagnerà una piacevole chiacchierata condotta da Alessandra Savino. La giornalista e fondatrice di Asteria Space accoglierà in un artist parlour (salotto d’artista) ‘virtuale’, musicisti, danzatrici, scrittori, pittori, attori e registi pugliesi. Rigorosamente in diretta instagram, sorseggiando il loro drink, saranno i protagonisti, degli appuntamenti social in programma.

Sarà possibile seguire tutti gli incontri in diretta dal profilo as_asteriaspace (https://www.instagram.com/as_asteriaspace/) e intervenire scrivendo domande nei commenti. Gli argomenti affrontati si concentreranno sulle attività che gli artisti hanno portato avanti in questo periodo di blocco. Dar voce ad una delle categorie più colpite da questa emergenza Covid-19, è l’obiettivo del format “InstART Drink” che nasce con l’intento di diffondere idee e progetti per consentire ad ogni forma d’arte di ripartire.

Ad inaugurare il calendario delle instagram interviwes a cura della Savino sarà la danzatrice Alessandra Gaeta il prossimo lunedì pomeriggio. Seguirà l’appuntamento con lo scrittore Enrico Caruso (20 maggio), con il direttore del Teatro del Viaggio Gianluigi Belsito (25 maggio), la pianista Annamaria Giannelli (27 maggio). Nel mese di giugno InstART Drink vedrà poi la partecipazione dell’artista materico Michele Agostinelli (1 giugno), il chitarrista e cantautore Matteo Palermo (3 giugno), la danzatrice Carmen De Sandi (8 giungo), la regista Annamaria Di Pinto (10 giugno). Il programma social si concluderà con gli ultimi tre appuntamenti che vedranno ospiti l’artista seguace della Pop Art, Nick Giu (15 giugno), il contrabbassista jazz Marco Boccia (17 giugno) e il direttore del TeatroPAT Marco Bileddo (22 giugno).

Una carrellata di personalità artistiche che consentiranno di affrontare argomenti legati al mondo dell’arte a trecentosessanta gradi in un salotto culturale, ‘virtuale’ nella sua forma ma non nei contenuti.