Dopo lo straordinario successo di Napoli e dopo aver collezionato uno straordinario sold out, “MUSICANTI”, la nuova favola del teatro italiano, storia inedita sulle straordinarie musiche del “musicante on the road” per eccellenza, l’indimenticato PINO DANIELE, arriverà a BARI, il 29 e 30 dicembre al Teatro Team.

“Musicanti” è prodotto da Sergio De Angelis per Ingenius Srl e curato nella direzione artistica da Fabio Massimo Colasanti, al fianco di Pino Daniele dal 1997.

Nel testo inedito, scritto da Alessandra Della Guardia e Urbano Lione, le musiche scandiscono il tempo e le vicende dei personaggi e la narrazione è influenzata da quelle canzoni che hanno contribuito al rinnovamento epocale del nostro panorama musicale. Un immenso patrimonio da cui sono state scelte, tra le altre, le storiche “Na Tazzulella ’e cafè”, “A me me piace ’o blues”, “I say I sto ’ccà”,” Napule è”, “Viento”, “Yes I know my way”, “Je so pazzo”, “Cammina cammina”, “Lazzari felici”, “Musica musica”, “Tutta n’ata storia”, “Quanno chiove” e alcune canzoni tratte dal repertorio successivo, come “Che soddisfazione” e “Anima”.

Le canzoni si mescolano con la drammaturgia e la tradizione partenopea: all’interno di una scenografia imponente sviluppata su più piani da Carlo De Marino, e animata dal disegno di luci del lights engineer Marco Palmieri, gli attori e i danzatori si muovono sulle coreografie di Cristina Menconi studiate per accompagnare il racconto e la musica.

In scena un cast di talentuosi artisti, Noemi Smorra, Alessandro D’Auria, Maria Letizia Gorga, Simona Capozzi, Pietro Pignatelli, Enzo Casertano, Francesco Viglietti, Leandro Amato, Ciro Capano, accompagnato sul palco da una “resident band” d’eccezione - che esegue dal vivo le canzoni nel rispetto degli arrangiamenti originali - composta da celebri musicisti “amici” di Pino, Fabio Massimo Colasanti, chitarra; Roberto d’Aquino, basso; Fabrizio De Melis, viola; Alfredo Golino, batteria; Hossam Ramzy, percussioni; Simone Salza, sax; Elisabetta Serio, pianoforte -tastiere.

La storia è quella del giovane Antonio, che torna nella sua Napoli per un lascito testamentario. Il misterioso benefattore è suo padre, di cui non ha mai saputo niente. Sconvolto dalla notizia, vuole liberarsi dell’immobile ma scopre che si tratta di uno storico locale di musica, il “Ue Man”. Il ragazzo è costretto a restare a Napoli e a gestire la situazione, lo farà grazie all’aiuto umano e psicologico di un artista di strada, Dummì. Conoscerà Anna, la cameriera e cantante del locale, e il suo amico Teresina, rincontrerà Rita, si difenderà dai tranelli di un delinquente, ‘O Scic. Resterà ammaliato dai racconti di Donna Concetta e Tatà e aprirà il suo cuore incontrando il nonno di Anna. La presenza di Antonio in questo luogo tanto odiato troverà un perché, ma cosa ne sarà dello storico locale?

Prodotto da Sergio De Angelis per Ingenius Srl, soggetto e sceneggiatura originali sono di Alessandra Della Guardia e Urbano Lione, mentre la direzione artistica è affidata a Fabio Massimo Colasanti. La regia è di Bruno Oliviero.

“MUSICANTI”: BARI @Teatro Team, Piazza Umberto 37

Sabato 29 e domenica 30 dicembre

Infoline: teatroteam@teatroteam.it

Tel: (+39) 080.5210877 - 080.5241504

Il calendario aggiornato del tour è disponibile sul sito ufficiale: www.musicanti.show

I biglietti sono disponibili in prevendita sul circuito Ticketone.