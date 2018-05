A Bari l' installazione teatrale per video e parole "Su l’UMANO sentire - Souvenir di Bari". Ricordo di Bari (cap.5)"

Nell’ambito della Stagione teatrale del Comune di Bari-Teatro Pubblico Pugliese, a Bari da venerdì 11 a domenica 13 maggio avrà luogo "Su l’UMANO sentire - Souvenir di Bari". Ricordo di Bari (cap.5)", l'installazione teatrale per video e parole di Officina Orsi , quinto capitolo di una ricerca che si muove di città in città attraverso i racconti dei suoi abitanti. Ottanta ore di interviste a cittadini di diversi quartieri di Bari realizzate all’Accademia del Cinema di Enziteto, a Spazio 13, ma anche in altre location (bar, pizzerie, autobus, taxi, parrocchie). Donne, uomini, bambini, di fasce sociali e culturali diverse, laureati già inseriti nel mondo del lavoro e laureati disoccupati, operai, artigiani, casalinghe, ecclesiastici, studenti, commercianti, precari, inoccupati. Emerge, tra l’altro, una città divisa per quartieri. “Io sono di Japigia” “ Io sono di Madonnella”, l’attaccamento alle tradizioni, il rapporto con la Madre, l’importanza della Lingua, l’osservazione della superstizione, così come la difficoltà a lasciare la città di Bari, ad allontanarsi per lavoro o altri motivi, il ricordo vivo dello sbarco degli albanesi.

Il recupero e il racconto della memoria, ricordi - e falsi ricordi - collegati ai suoni, alle immagini, agli odori che abbiamo memorizzato, che ci fanno ricostruire una personale narrazione delle esperienze e della città, dove questa vita si muove, transita, nasce e muore. Questa volta saranno proprio i cittadini baresi a raccontarsi e raccontare. Le loro preziose testimonianze saranno la struttura di "Souvenir di Bari. Ricordo di Bari" che verrà presentato, dunque, in forma di installazione per video e parole. Gli spettatori potranno fruire lo spettacolo muniti di cuffia wifi in luoghi all’aperto.

Date, luoghi e orari:

11 maggio ore 19.30 – 20.45 – 22.00 / Oratorio Redentore– Quartiere Libertà

12 maggio ore 19.30 – 20.45 – 22.00 / Scuola ‘Balilla’ - Quartiere Madonnella

13 maggio ore 19.30 – 20.45 – 22.00 / Piazza della Torre - Torre a Mare

Prezzo del biglietto: € 5

Biglietti disponibili online su www.bookingshow.it, in tutti i punti vendita Bookingshow e presso il botteghino del Teatro Petruzzelli.

Per maggiori informazioni: botteghino del Teatro Petruzzelli - tel. 328.6917948 - 080/5212484

Lo spettacolo fa parte dei progetti speciali della stagione 2017/18 del @Comune di Bari.

Giovedì 10, alle 17.30, nella Casa delle donne del Mediterraneo, il progetto verrà presentato e discusso. Intervengono Giulia Delli Santi, responsabile Attività teatrali del Tpp, Annamaria Ferretti, coordinatrice della Casa, Rubidori Manshaft e Paola Tripoli, ideatrici del progetto, Clarissa Veronico, curatrice della produzione, alcuni protagonisti delle interviste.

Su l’UMANO sentire

Souvenir di Bari. Ricordo di Bari (cap.5)

creazione: Officina Orsi

concetto e direzione: Rubidori Manshaft, Paola Tripoli

testi: Roberta Dori Puddu

voce: Roberto Corradino

montaggio video: Rubidori Manshaft

post produzione audio video: Fabio Cinicola

riprese video in loco: Marco Ranieri

cura della produzione: Clarissa Veronico

produzione capitolo 5: Officina Orsi con il sostegno di Pro Helvetia, Fondazione Svizzera per la cultura – Città di Lugano – Hernst Gohner Stiftung

collaborazione: Accademia del Cinema di Enziteto; Spazio 13 Bari; Punti Cospicui; Tindaro Granata

