A caccia di fantasmi a Sannicandro di Bari

Il ritorno dei Ghost Finder

PROGRAMMA

3 Gennaio

Ore 20:00 - Conferenza stampa e presentazione dell'evento;

Ore 20:30 - Le vostre esperienze "paranormali" (testimonianze e aneddoti);

Ore 21:00 - Ghost Hunting nella storia e tecniche di indagine;

Ore 22:00 - A "Caccia di fenomeni inspiegabili con il gruppo Ghost Finder nelle aule del Castello" *



4 Gennaio

Ore 11:00 - A caccia della Malombra nelle aule del Castello (per i piccoli appassionati del Mistero, dai 4 anni in su);

Ore 20:00 - La Tavola Ouija falsi miti e corretta interpretazione;

Ore 21:00 - Celebrazioni e riti misteriosi ancora vivi e praticabili;

Ore 22:00 - A "Caccia di fenomeni inspiegabili con il gruppo Ghost Finder nelle aule del Castello" *



*A "Caccia di fenomeni inspiegabili con il gruppo Ghost Finder nelle aule del Castello" - L'EVENTO E' A NUMERO CHIUSO (MAX 40 PERSONE) SI CONSIGLIA LA PRENOTAZIONE AL NUMERO: 391.427.86.62



5 Gennaio

Indagine Ghost Hunting in altri luoghi del Paese