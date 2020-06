Primo appuntamento con Anastasia Campanella e il libro dedicato a suo padre: "Mario Campanella e il caffè speciale di Polignano a Mare"

Si ricomincia con la voglia di mettersi in gioco e rilanciare l'attività di famiglia all'Osteria Sopravento. Messi a punto tutti i dispositivi di sicurezza e contrasto alla diffusione della Covid-19 per i lavoratori e gli ospiti dello storico ristorante di Bari adesso è il momento di rimettersi in marcia e tornare a far gustare la cucina di Chef Sergione.

Ma non c'è solo cucina nel presente dell'Osteria di corso Vittorio Emanuele II, 35 a Bari. Giovedì 18 giugno alle 20:30 infatti si inaugura A cena con l'Autore - Incontri all'aperto di Osteria Sopravento primo di una serie di appuntamenti culturali speciali che uniscono libri e cibo con un menù studiato di volta in volta per l'occasione per far conoscere meglio il nostro territorio e gustare i piatti tipici. La cena si trasforma così in un momento di conoscenza tra commensali e autori di libri, nel massimo rispetto della normativa anti Covid-19. A inaugurare il format ci sarà giovedì prossimo Anastasia Campanella, autrice del libro dedicato a suo padre "Mario Campanella e il caffè speciale di Polignano a Mare", la saga di una famiglia che ha contribuito al successo turistico di Polignano.

Per partecipare all'evento è necessaria la prenotazione al numero 3356301019. La cena composta da antipasto, assaggio di primo, spiedino di carne e torta gelato Anastasia del Super Mago del Gelo comprende anche una copia autografata del libro.