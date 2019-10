A cena con...Gianni Ciardo

Sabato 12 ottobre, un nuovo format per trascorrere il Sabato sera in compagnia a due passi da casa, cenando e divertendosi con comici, band musicali e gruppi divertenti.

Per la prima serata di questa stagione, un ospite "Evergreen"che ha fatto ridere tutta Italia con la sua comicità... GIANNI CIARDO, impegnatissimo a teatro sarà nostro ospite per farvi divertire nello storico club...il Club fatto per NOI.

A seguire GIANLUCA FERRIGNI vi farà ballare musica 70/80/90, italiana, divertentismo.

Non c'è molto da pensare, ma solo prenotare.



Start ore 21,00:

- Cena spettacolo incluso accesso in discoteca: Servizio al tavolo (antipasti, primo piatto, dolce/frutta) € 25

- Apericena incluso accesso in discoteca: Piatto rustici, primo piatto, bicchiere di vino o drink alcolico € 15

- American bar in discoteca € 10



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA AL 348 8791734 - 349 0739069