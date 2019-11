A cena con gli zer80

Sabato 16 novembre, il consolidato format per trascorrere il Sabato sera in compagnia a due passi da casa, cenando e divertendosi con comici, band musicali e gruppi divertenti.



''Questa volta ci catapulteremo nei mitici anni 80 con la band che dal 2008 sà meglio interpretare dal vivo tutte le famose hit di quei tempi... gli ZER80, per riscaldare l'ambiente dello storico club!''



A seguire una Super Consolle a cura di PASQUALE 33 e GINETTO ORLANDI che hanno fatto ballare intere generazioni e continuano a farlo nei migliori club d'Italia.



Non c'è molto da pensare, ma solo prenotare.



Start ore 21,00:

- Cena spettacolo incluso accesso in discoteca: Servizio al tavolo (antipasti, primo piatto, gelato/frutta, calice di vino) € 25.



- Apericena incluso accesso in discoteca: 2 Primi piatti, bicchiere di vino o drink alcolico € 15.



- Discoclub incluso drink alcolico € 10.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA WHATSAPP AL 348 8791734