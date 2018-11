A-Day Movies, si chiude il Festival del Cortometraggio: ecco i vincitori

Gran finale, lo scorso 8 novembre presso il cinema “Esedra” di Bari, per il Festival Internazionale del Cortometraggio “A-DAY MOVIES”, giunto alla quinta fortunata edizione. Anche quest’anno, nomi di grande spessore del panorama cinematografico per i tantissimi lavori pervenuti, italiani e stranieri. Particolarmente complesso, quindi, il lavoro della giuria chiamata a valutare opere di qualità su tematiche sociali in linea con lo spirito socio-culturale del Festival. Anche diversi volti noti tra gli attori in gara, come, tra gli altri, Francesco Pannofino, Anna Mazzamauro, Maurizio Casagrande, Valentina Corti e Greg. Diversi i premi assegnati, compresi i cosiddetti “premi accessori” come il premio per il “miglior soggetto cinematografico”, “miglior regia”, “miglior attrice/attore” e “sezione web”. Protagonisti anche gli attenti e partecipi spettatori in sala che hanno espresso le proprie preferenze decretando il corto vincitore dello speciale “Premio del Pubblico”. La serata è stata organizzata in collaborazione con il Rotaract Bari. Eterogenei i temi trattati nelle opere decretate vincitrici: dalla terribile piaga della solitudine all’ancora a volte limitato tema dell’amore tra persone dello stesso sesso, ad altri interessanti argomenti ancora.

Grande soddisfazione è stata espressa dall’organizzazione, dai film-maker e dal pubblico presente.

A-DAY MOVIES 2018 – I VINCITORI

SEZIONE ADULTI: LA RICCHEZZA DI NAPOLI

SEZIONE GIOVANI: IL NOSTRO LIMITE

MIGLIOR SOGGETTO: DOVE L’ACQUA CON ALTRA ACQUA SI CONFONDE

MIGLIOR REGIA: 8 GIUGNO 1976

MIGLIOR ATTRICE: RACHEL RAI

SEZIONE WEB: DE EXCESSO

VOTO DEL PUBBLICO: IL NOSTRO LIMITE