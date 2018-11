A Bari la 5^ edizione del Festival Internazionale del Cortometraggio "A-DAY MOVIES"

Particolarmente difficile quest’anno il compito della Commissione giudicatrice del Festival Internazionale del Cortometraggio “A-Day Movies”, giunto alla sua quinta edizione.

Numerosissimi i lavori pervenuti, a conferma della stima dei partecipanti che apprezzano un regolamento attento a curare e premiare singoli aspetti dei lavori filmici, quali la regia e il soggetto cinematografico.

La finalissima si terrà a Bari, GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE a partire dalle ore 20,00 presso il Cinema Esedra, in Largo Monsignor Augusto Curi 17.

A condurre il direttore artistico Christian Montanaro.

Come sempre, numerosissimi e vari i temi trattati e tante le nomination, anche per premiare meriti e sacrifici di chi è riuscito a realizzare prodotti di valore con mezzi economici limitati. Non mancano, anche quest’anno, la “Sezione Web“,destinata a lavori che si contenderanno la vittoria a colpi di like sulla pagina Facebook del Festival e il tradizionale “Premio del Pubblico” che vedrà, come giudici, protagonisti gli spettatori in sala. Premi in denaro ai vincitori della Sezione Adulti e della Sezione Giovani, come da Regolamento. L’evento è organizzato in collaborazione col Rotaract Club Bari, l’associazione giovanile, per ragazzi dai 18 ai 30 anni, del Rotary Club, sin dagli inizi sensibile ai temi socio-culturali del Festival.

Ingresso libero. Possibilità di prenotare, inviando una e-mail all’indirizzo info@adaymovies.it.

ELENCO FINALISTI A-DAY MOVIES

• SEZIONE ADULTI:

- Dove L'acqua Con Altra Acqua Si Confonde

- Gift

- La Ricchezza Di Napoli

- The Nanny a-day

MOVIES AD FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CORTOMETRAGGIO FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CORTOMETRAGGIO 5edizione BARI 2018

• SEZIONE GIOVANI:

- Contratiempo

- Il Nostro Limite

• SEZIONE WEB:

- De Excesso

- Frank - Gamers

- Guardami

- Hope 02

- I Prati Splendono

- Swimming

• MIGLIOR SOGGETTO CINEMATOGRAFICO:

- Dove L’acqua Con Altra Acqua Si Confonde

- Laura

- The Nanny

• MIGLIOR REGIA:

- Gianni Saponara (08 Giugno ‘76)

- Katalin Oláh e Sándor Csukás (Gift)

- Max Miller (The Nanny)

• MIGLIOR ATTORE/ ATTRICE:

- Federico Salvatore (La Ricchezza Di Napoli)

- Francesco Pannofino (La Partita)

- Racher Rai (The Nanny)