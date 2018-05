A "Giro di libri" di Cellamare si presenta "Il tempo è un concetto inutile" di Carmen Nolasco

Domenica 13 maggio, quarto appuntamento per la rassegna “Giro di Libri” organizzata dall’associazione culturale “Porta della Terra”. Presso il Castello Caracciolo (largo Castello, 1) di Cellamare (Ba), sarà presentato il romanzo di Carmen Nolasco dal titolo “Il tempo è un concetto inutile” (Les Flaneurs Edizioni). A dialogare con l’autrice sarà Sabrina Amorella. Appuntamento alle ore 18.30.



La perdita di un figlio è un evento innaturale con cui non si può scendere a patti, soprattutto se questo scompare senza lasciare traccia. Da quella domenica di temporale, la madre di Daniel non ha smesso di sperare nel suo ritorno, finché un file sul suo computer e il ricordo di una domanda («Perché?») non la convincono a riprendere personalmente le indagini. D’altra parte per Daniel «il tempo è un concetto inutile», quindi non importa che siano passati tre anni: deve tentare ogni strada per ritrovarlo.



Carmen Nolasco vive a Brindisi con i suoi due figli e tre gatti. È laureata in Sociologia; svolge un lavoro manageriale in un’importante azienda nazionale per cui si occupa di relazioni esterne e formazione.