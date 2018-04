A "Giro di libri" di Cellamare si presenta "Omicidi in si minore" di Davide Bottiglieri

Domenica 22 aprile, terzo appuntamento per la rassegna “Giro di Libri” organizzata dall’associazione culturale “Porta della Terra”. Presso il Castello Caracciolo (largo Castello, 1) di Cellamare (Ba), sarà presentato il romanzo di Davide Bottiglieri dal titolo “Omicidi in si minore” (Les Flaneurs Edizioni, 2017). A dialogare con l’autore sarà il giornalista e scrittore Dino Cassone. Le letture saranno curate dalla giornalista Barbara Castellano, mentre la musicista Serena Russo eseguirà al violino alcuni brani. Appuntamento alle ore 18.30.



Cluj, dicembre 1780. In una fredda e sinistra giornata d’inverno, piazza Unirii è stracolma per assistere all’ennesimo spettacolo di morte. Ad alzare il sipario su questa nuova esecuzione, è stato il neo ispettore Ljudevit Alecsandri, il cui nome è sulla bocca di tutti i cittadini per le vicende che l’hanno visto protagonista nei mesi precedenti a quel momento. La vita apparentemente tranquilla di un remoto paese della Transilvania sta per conoscere terribili vicende. Le sue vie e le sue genti, intrise di superstizione e mistero, saranno invase da un’ombra oscura che porta con sé una scia di paura e morte. Sarà il giovane ispettore a dover far fronte a questa situazione che, però, nasconde una terribile minaccia: riuscirà il suo lato oscuro, quel secondo Ljudevit Alecsandri, a non riemergere ed essere associato lui stesso al demone che abita Cluj?



Davide Bottiglieri è nato a Salerno nel 1992. Nel 2015 pubblica con Les Flâneurs Edizioni, attraverso pseudonimo, una raccolta di racconti fantasy per ragazzi dal titolo “Le Cronache di Teseo”. È vincitore del Premio Letteratura Italiana Contemporanea 2014 e del Premio Adriana Paulon 2016 (Sezione Giovani del Premio Letterario Internazionale “Un Solo Mondo”; 2016). Il suo romanzo d’esordio “Dio suona il pianoforte del Diavolo” si qualifica finalista del concorso Lampi di Giallo 2016. Nello stesso anno gli viene affidata la gestione della rubrica letteraria del web magazine «L’Espressione».