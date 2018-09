A Locorotondo la seconda edizione de "Le giornate del cinema di genere"

Al via la seconda edizione de “Le Giornate del Cinema di Genere” dal 14 al 16 settembre 2018 a Locorotondo (Ba) nella splendida cornice della Masseria Mavùgliola. Il festival, dedicato al cinema ‘b’ italiano e non solo, creato da Deborah Farina, regista e direttrice artistica, accanto al presidente Lucio Montanaro, storico caratterista della commedia italiana, vedrà la partecipazione di alcuni dei maggiori realizzatori ed interpreti del cinema di genere internazionale: il regista Sergio Martino che riceverà il “Premio Speciale alla Carriera” a cui è dedicata la retrospettiva omaggio e l’attore francese, icona del cinema di genere Luc Merenda, a cui verrà consegnato il “Premio Screen Legends”.

Si vedrà il ritorno del regista Toni D’Angelo, tra le più interessanti firme del genere contemporaneo, già presente lo scorso anno con “Falchi” che, oltre a presentare “Nessuno è innocente” (33.Settimana Internazionale della Critica della 75.Mostra del Cinema di Venezia), si esibirà live con il suo progetto musicale Beatmovie accanto a Vincenzo Adelini, co-compositore della colonna sonora del film.

A Claudio Simonetti e i Goblin, (dopo i premiati Lino Vairetti con i suoi Osanna per “Milano calibro 9” di Fernando Di Leo della scorsa edizione), il Premio per la Musica da Film “Piero Umiliani” per “Suspiria” e “Profondo rosso”.

Tra gli ospiti degli incontri, l’attore Massimo Vanni (il Brigadiere Gargiulo spalla di Nico Giraldi -Tomas Milian), gli autori di “Stracult” Luca Rea e Stefano Raffaele, il critico di “Cinematografo” Francesco Puma, il direttore del Circolo del Cinema Dino Risi Lorenzo Procacci Leone, Elisabetta Umiliani . L’evento, in collaborazione con il Circolo Dino Risi e le Edizioni Bloodbuster, vedrà anche la presentazione delle biografie “Mille peccati… nessuna virtù” di Sergio Martino e “La mia vita a briglie sciolte” di Luc Merenda.



Le Giornate del Cinema di Genere, 14/16 settembre 2018

Masseria Mavùgliola, Contrada Mavugliola 222, Locorotondo (Ba)

Ingresso gratuito.