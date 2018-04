A maggio tornano i parchi avventura per i più piccoli

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Per gli appassionati di musica e shopping una sfida itinerante a colpi di giochi e la possibilità di vincere buoni shopping da spendere… di corsa. Fino al 27 maggio, al Gran Shopping Mongolfiera, torna un mare di divertimento con i parchi avventura. Percorsi acrobatici, scivoli e labirinti tutti dedicati ai bambini per mettere alla prova la propria abilità ed il proprio equilibrio in totale sicurezza. Dal lunedì al venerdì dalle 16:00 alle 20:00, sabato, domenica e festivi con apertura sia di mattina dalle 10:00 alle 13:00 che nel pomeriggio dalle 16:00 alle 21:00, le attività proposte per i più piccoli saranno un’importante opportunità anche per favorire, con il regolare movimento, un corretto sviluppo psico-fisico e sviluppare forza, agilità, resistenza e molto altro ancora. Una occasione da non perdere anche per giocare e stare in mezzo agli altri, sviluppando socialità, lealtà, amicizia, cooperazione e spirito di gruppo. Il divertimento, inoltre, è anche per i più grandi, appassionati di musica e shopping. Tutti i sabati e le domeniche di maggio, infatti, arriva il Carrello Karaoke. A partire dalle 17:00, la possibilità di salire a bordo di un mega carrello e partecipare ad una sfida a colpi di musica e giochi. Il gioco, itinerante nel centro commerciale, si svolgerà a bordo del mega carrello, guidato da apposito personale in galleria. Tanti i giochi ai quali partecipare, come ascoltare una canzone ed indovinarne la data di pubblicazione, scoprire nomi di cantanti e band, scovare le parole mancanti di un testo, con la possibilità, in quest’ultimo caso, anche di ricorrere all’ “aiuto del pubblico" e coinvolgere un amico o un parente presente. All'ultima fermata, in premio, i buoni acquisto accumulati. Per vincerli, sarà necessario spenderli… di corsa, in almeno due punti vendita aderenti, entro il termine dell’ora, prima che venga effettuata l’estrazione del concorrente successivo!