'A Magic Christmas Symphony', i concerti natalizi dell’Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana

Prosegue “A magic Christmas Symphony” il cartellone dei concerti natalizi dell’Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana che faranno tappa nei Comuni dell’area metropolitana.

Sabato 22 dicembre, alle ore 21.00, nella Parrocchia Spirito Santo a Gravina in Puglia l’Orchestra metropolitana si esibirà in un concerto diretto dal maestro Giovanni Pellegrini e con la partecipazione di Filomena Fittipaldi (soprano), Maria Candirri (mezzosoprano), Nicola Sette (tenore), Giuseppe Delre (baritono), del Laboratorio Corale “Vox Juvenes” di Santeramo in Colle e di Michele Campobasso al pianoforte.

Il programma prevede l’esecuzione di una fantasia di brani e melodie natalizie tra cui Sleigh Ride di Leroy Anderson, White Christmas di Yrving Berlin, Jingle Bells di James Pierpoint, Have yourself a merry little Christmas di Hugh Martin – Ralph Blane, Happy Christmas (war is over) di John Lennon – Yoko Hono e, poi, dal mondo di Disney e in particolare da un cartone animato natalizio dedicato all’intramontabile Mickey Mouse (“Mickey’s Magical Christmas”). il brano The Best Christmas of All di Jerry Herman. Sarà poi la volta di Stille Nacht (in inglese “Silent Night”) del compositore austriaco Franz Xavier Gruber e, infine, delle più note pagine di Johann Strauss tradizionalmente legate alle feste natalizie e al celebre Concerto di Capodanno di Vienna.

Il concerto sarà replicato domenica 23 dicembre, alle ore 20.00, nella chiesa di Sant’Antonio a Polignano a Mare, il 27 dicembre, alle ore 20.00, nella Chiesa San Carlo Borromeo a Bari, il 28 dicembre, alle ore 20.30, nella Chiesa di San Marcello a Bari, il 29 dicembre, alle ore 20.00, nella Chiesa di Sant’Antonio a Bari – Carbonara e il 30 dicembre, alle ore 17.00, nella Parrocchia della Natività di Nostro Signore a Bari – Enziteto.

Tutti i concerti sono ad ingresso libero.