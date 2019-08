A Molfetta presso la Basilica Madonna dei Martiri la veglia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Questa sera, mercoledì 14 agosto, a Molfetta, si festeggia Maria SS Assunta in Cielo. A Molfetta sono in tanti i devoti al culto dell’Assunta tanto è vero che proprio in questo periodo si suole accendere i lumini ed esporli sui balconi proprio in segno di devozione e raccoglimento. La Basilica della Madonna dei Martiri in occasione della Festa dell’Assunta terrà una veglia di preghiera a partire dalle ore 20:00 con recita del Santo Rosario. A seguire la fiaccolata con la Madonna dei Martiri la fiaccolata mariana. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. #WelcomeToMolfetta Buon Ferragosto e Buone Vacanze a Tutti Voi che ci seguite