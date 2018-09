A Monopoli Chiara Pepe svela le "Confessioni di donne"

Sarà presentato il prossimo 28 settembre presso il Caffè Letterario “The King” (in via Orazio Comes, 35) di Monopoli (Ba), il libro di Chiara Pepe dal titolo “Confessioni di donne”, una raccolta di racconti pubblicata da Les Flâneurs Edizioni. A dialogare con l’autore sarà Cristina Bassi. L’evento, secondo appuntamento di “Rassegnatevi – Presentazioni di libri” è a ingresso libero e avrà inizio alle ore 20.00.



Figure di donne della storia e del mito si alternano in una carrellata di ritratti rivelatori dei loro più intimi sentimenti. Attraverso i loro monologhi, voci del passato – reale e di fantasia – reclamano il riscatto della loro memoria, spesso condannata dal tempo a una sorta di damnatio velata di misoginia. Donne come Maria Antonietta e Anna Bolena, ma anche Cassandra e Ifigenia, interloquiscono direttamente col lettore, raccontando la loro personale versione dei fatti. Un punto di vista privato ed esclusivamente femminile, solitamente trascurato dalla storia dei grandi eventi, che è quella fatta inesorabilmente dagli uomini.



Chiara Pepe è nata a Polignano a Mare nel 1990. Laureata in Scienze storiche, collabora con il Seminario di Storia della Scienza dell’Università degli Studi di Bari. Fino al 2014 è stata operatrice culturale per la Fondazione Pino Pascali, museo d’arte contemporanea. Tra i suoi interessi figurano la storia della scienza, la letteratura e la storia delle donne. Relatrice in convegni nazionali, collabora con diverse istituzioni e associazioni culturali del territorio. Ha al suo attivo pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali. Da quattro edizioni è direttrice di produzione dell’International Campus Musica, che si tiene a Polignano a Mare.