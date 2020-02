Venerdì 28 febbraio appuntamento presso l'Anche Cinema a Bari per il nuovo spettacolo "A NIGHT WITH THE BEATLES"

Un salto indietro nel tempo con la musica dei 4 baronetti di Liverpool con costumi di scena, strumentazione originale uguale a quella usata dai Beatles, video e documenti dell'epoca.

Special Guest: Luca Biagini, fondatore della storica band The AppLE PIES ed esperto conoscitore dei Beatles.

Biglietti:

Intero (botteghino Anche Cinema): 15€

Intero (Box Office La Feltrinelli): 15€ + prevendita 1,50€

Ridotto (Box Office La Feltrinelli con Carta La Feltrinelli): 13,50€ + 1,50€



Vivaticket: bit.ly/BeatlesAncheCinema