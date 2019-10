A noi della partita NON CE FREGA UN CA...CIO! ''Parliamoci chiaramente: a meno che tu non sia Cristiano Ronaldo, una partita di calcio non ti cambia la vita. Una buona cena invece si! Quantomeno mangi tu...

Per questo ti offriamo l'entrèe di benvenuto e TUTTI i primi del menù sono in promozione, come il premiato Risotto cacio, pepe e gambero rosso!

Per le coppie il dolce è offerto, il resto della dolcezza spetta a voi! In sottofondo, musica '80-'90 e duemila! SOLO se prenoti allo 0808806355!''



D'asporto: 1 birra da 66cl offerta ogni 8 euro di spesa!

Cuoppo di mare fritto da 300 grammi €6

PolPork da 400 grammi con fonduta di gorgonzola e pomodoro secco €8

CroccoPollo da 250 grammi con cheddar a €5



#panacea #estensionedisapore #modugno