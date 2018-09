A Palazzo Pesce di Mola di Bari il vernissage “Ricordi e colori dei giovani di ieri”

Lunedì 1 ottobre 2018 alle ore 19.00 un vernissage presentato da Antonella Linsalata inaugura il ritorno a Palazzo Pesce di Michele De Marino, alias Don Miguel, con “Ricordi e colori dei giovani di ieri”.



Dopo i ritratti delle donne che popolano il suo mondo e la sua immaginazione velata di poesia e luce, a essere protagonisti di questa mostra d’arte in Puglia saranno i nonni dell’artista molese. Che ripercorre i ricordi del proprio passato immergendo le due figure in atmosfere di gioia e colore, perché gioia e colore sono per i fanciulli i propri nonni.



Le parole di Antonella Linsalata, amica e sostenitrice di Michele, sveleranno i dettagli più nascosti e intimi delle tele abitate dai “giovani di ieri”, visti nello svolgimento paziente e sereno delle molteplici attività e mestieri di un’epoca che non c’è più.



Don Miguel è infaticabile, disegna e colora tutto ciò che trova, carta, legno, ferro, ha nel suo portfolio più di mille opere tra disegni e sculture in ceramica, ed è stato da molti definito il “poeta del Blues and Soul”. E malinconia e anima si annidano nelle due figure tratteggiate con pennellate forti e vibranti, i colori accesi e antinaturalistici a evidenziare che l’animo dei nonni è sempre vivo, passionale e generoso. E che la vita delle generazioni di oggi e di domani trae solido basamento proprio da coloro che la società moderna cerca di confinare in un ruolo marginale.



La mostra sarà visitabile tutti i giorni dall’1 al 10 ottobre dalle 19.00 alle 21.00