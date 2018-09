A Palazzo Pesce "tre vite in una valigia"

Sabato 10 novembre 2018 alle ore 20.30 a Palazzo Pesce rivivono le “Tre vite in una valigia: Raoul Pugno, Nadia e Lili Boulanger” con il mezzosoprano Tiziana Portoghese e la pianista Fiorella Sassanelli.

Un concerto in Puglia che ripercorre i lati più intimi dell’esistenza del pianista e compositore Raoul Pugno e delle sorelle compositrici Nadia e Lili Boulanger. Era il 2011 quando, oltre trent’anni dopo la morte di Nadia, una valigia contenente diari e lettere è stata riaperta alla Biblioteca Nazionale di Parigi, svelando dettagli e retroscena sui tre protagonisti della storia musicale francese dalla seconda metà dell’Ottocento e di tutto il Novecento.

A catalogare il contenuto di questa valigia è stata poi Fiorella Sassanelli, docente di Lettura della Partitura al Conservatorio di Bari, giornalista di musica classica sulle pagine pugliesi di «Repubblica» e un’attività concertistica internazionale come inevitabile corollario dell’attività di ricerca. Ne sono nati il libro “Lili Boulanger, frammenti ritrovati di un’esistenza interrotta” e il disco “Mélodies” di Raoul Pugno insieme a Tiziana Portoghese, eseguito in occasione del centenario della morte di Pugno nella casa di campagna di Nadia Boulanger a Gargenville.

E proprio la voce del mezzosoprano barese, diploma in Canto lirico e in Musica Vocale da Camera con il massimo dei voti, un repertorio d’elezione fatto di grandi capolavori di tutte le epoche accanto a pagine rare e ricercate, e autrice di libri di filosofia, sarà protagonista di questa serata in cui le musiche per voce e pianoforte di Florent Schmitt, Raoul Pugno, Nadia e Lili Boulanger si alterneranno ai racconti tratti dalle tre vite nella valigia.



Ticket: 10 euro



sabato 10 novembre 2018 h 20.30 | Sala Etrusca di Palazzo Pesce

via Van Westerhout 24, Mola di Bari

Info e prenotazioni: 3931340912 – palazzopesce@yahoo.it