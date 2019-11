Nel teatro Purgatorio di Bari lo spettacolo 'A qualcuno piace Carlo'

“A qualcuno piace Carlo”, è il titolo dello spettacolo di cabaret che andrà in scena domani, venerdì 22 alle 21, al teatro Purgatorio di Bari (via S. Pietrocolona 19, info: 080.579.65.77 - 331.350.45.20). Autore e protagonista dello show è l’attore barese Carlo Maretti, che torna in teatro con uno spettacolo comicissimo e coinvolgente, “forse senza un vero e proprio filo logico, ma nel quale l’unica regola è ridere e divertirsi tutti insieme”, come lo definisce lo stesso Maretti.

Tra monologhi, comicità “nonsense” e tanta improvvisazione col pubblico, sua “spalla” ideale, Maretti porta in scena un divertente spettacolo di cabaret dove racconta di sé e della vita quotidiana i cui gli spettatori si riconosceranno. Nel corso della performance, non mancherà la musica, in particolar modo lo swing eseguito al pianoforte da Andrea Lollino.

Maretti, quindi, racconta sé stesso, del quotidiano, le traversie di un rapporto di coppia, i primi approcci amorosi, la sua personalissima (ma condivisa da tutti) paura di volare. Tutti temi in cui il pubblico si riconosce. Ed è proprio questa la chiave comica dello spettacolo. Chi non ha mai preso il famoso “2 di picche” in discoteca cercando di attaccare bottone con una ragazza? Chi non ha mai avuto paura di volare, anche se soltanto la prima volta? Chi non vive in casa l’esperienza della propria moglie, che una volta entrate nel “tunnel” di Amazon, diventa l’incubo del rispettivo marito? E sono solo alcuni degli spunti dai quali prende idea lo spettacolo. C’è l’interazione col pubblico presente, la vera forza dello spettacolo. La musica, anche quella fondamentale, dalla dance, allo swing. Ed è anche sui brani musicali che il pubblico viene reso partecipe. C’è la comicità nonsense, le letture improbabili di freddure e riflessioni testate sugli spettatori, la magia comica e le canzoni demenziali. Insomma uno show che diventa una sorta di “uascezza”, che regala agli spettatori, un’ora e mezza di risate e divertimento.